صورة نادرة لخادم الحرمين بعمر الـ 3 سنوات برفقة الملك المؤسس

حمود العنزي(صدى):

نشرت ” دارة الملك عبدالعزيز ” صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، برفقة والده الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-.

وأظهرت الصورة الملك سلمان في طفولته بعامه الثالث، حيث التقطت في عام 1357 هـ – 1938 م.

وتم التقاط الصورة خلال إلقاء الملك عبدالعزيز كلمة في حفل استقبال وفود الحجاج بمكة المكرمة.