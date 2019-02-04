صورة نادرة لخادم الحرمين بعمر الـ 3 سنوات برفقة الملك المؤسس
نشرت ” دارة الملك عبدالعزيز ” صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، برفقة والده الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-.
وأظهرت الصورة الملك سلمان في طفولته بعامه الثالث، حيث التقطت في عام 1357 هـ – 1938 م.
وتم التقاط الصورة خلال إلقاء الملك عبدالعزيز كلمة في حفل استقبال وفود الحجاج بمكة المكرمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43425 ] نشر منذ 56 دقيقة
ماشاءالله
الله يطول بعمره
ويرحم الملك عبدالعزيز😘😘😘
qlq[ عدد التعليقات: 4415 ] نشر منذ 49 دقيقة
…
عمرك طويل ياخادم الحرمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23360 ] نشر منذ 25 دقيقة
ما شاء الله و تبارك
حفظ الله ابو فهد من كل شر
خالد سلامه عوده[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يطول عمرك ياملكنا الغالي سلمان ويحفظك من كل سوء والله يرحم من ننعم بالخير والأمان بفضله والدنا الملك عبدالعزيز رحمه الله وطيّب ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنان وجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين ,,,