السمك للأثرياء فقط..أزمة جديدة تضرب قطر

طلال الضوي(صدى):

مازال تنظيم الحمدين يسير على خطاه في سياساته التخريبية، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو الشعب القطري.

وفي الآونة الأخيرة أصبح النظام القطري بقيادة الأمير المدلل تميم بن حمد، غارقًا في أزماته الاقتصادية، حتى أصبح الشعب القطري يستيقظ يومًا بعد يوم على أزمة جديدة.

وفي الوقت الحالي يعاني القطريون من أزمة جديدة وهي اختفاء الأسماك والمنتجات البحرية في الأسواق.

وأوضح القطريون أن الصيادين لجأوا إلى نقل الأسماك للمطاعم الفاخرة وأهملوا الشعب البسيط، مما سبب أزمة بسوق الأسماك في الدوحة.

ورصدت صحف المعارضة القطرية صرخات المواطنين ومعاناتهم، حيث أكدوا وجود أزمة أسماك طاحنة تضرب الأسواق، وأن المنتجات تلبي 50% فقط من احتياجات المواطنين.

وأكدوا أن المعروض من الأسماك حاليا بنقاط البيع بالتجزئة لا يلبي الطلب، وإنهم يضطرون للذهاب إلى مناطق بيع السمك بالجملة للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية.

اقرأ أيضًا: