النصر يرفع عرضه للكرواتي ” فيدا ” لـ 16 مليون يورو
كشفت مصادر عن فتح نادي النصر المفاوضات مع إدارة نادي بشكتاش التركي للحصول على خدمات المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا.
وأشارت المصادر إلى أن النصر رفع عرضه من 14 مليون يورو إلى 16 مليون يورو، مقابل التوقيع مع فيدا لموسم ونصف.
وبحسب المصادر فإنه في حال لم تتم الصفقة مع فيدا خلال 12 ساعة، سيتجه النصر للاعب البرازيلي ” مايكون ” .
ابو غالب[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 18 دقيقة
وأشارت المصادر إلى أن النصر رفع عرضه من 14 مليون يورو إلى 16 مليون يورو، مقابل التوقيع مع فيدا لموسم ونصف يعني نحسبها بالريال تطلع 75 مليون ريال تقريبا واخرتها هزائم من الاهلي والوحده والتعاون وتوسع الفارق مع الزعيم بعد الهزيمة من التعاون يعني الدوري للزعيم لاتحاولو حتي لو جبتو كرستيان رولندو وميسي ونيمار خلاص قطار الدوري طار منكم ووصل الي المحطة الزرقاء