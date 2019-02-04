النصر يرفع عرضه للكرواتي ” فيدا ” لـ 16 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن فتح نادي النصر المفاوضات مع إدارة نادي بشكتاش التركي للحصول على خدمات المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا.

وأشارت المصادر إلى أن النصر رفع عرضه من 14 مليون يورو إلى 16 مليون يورو، مقابل التوقيع مع فيدا لموسم ونصف.

وبحسب المصادر فإنه في حال لم تتم الصفقة مع فيدا خلال 12 ساعة، سيتجه النصر للاعب البرازيلي ” مايكون ” .