حقيقة تصريحات رئيس لجنة المعادن حول نسبة توطين سوق الذهب
نفى رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، مانسب إليه من تصريحات حول أن نسبة توطين سوق الذهب 60% فقط، مؤكدًا أن المعلومة غير صحيحة.
وقال العنزي خلال لقاءه ببرنامج ” الراصد ” : ” أنا ما قلت الكلام هذا، إذا كانت نسبة السعودة 60% فأين جهود وزارة العمل، هم يتكلمون عن سوق طيبة اعتقد نسبة السعودة فيه 99% ” .
يذكر أنه نسب إلى العنزي تصريحات تفيد بأن العمالة الوافدة تهيمن على سوق الذهب والمجوهرات رغم مرور أعوام على صدور قرار توطين هذا القطاع.
فيديو | رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لـ #الراصد: المعلومة المذكورة حول نسبة توطين سوق الذهب غير صحيحة.https://t.co/T1iVVQMZdT pic.twitter.com/sDrDT0GJib
— الراصد (@alraasd) February 3, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43425 ] نشر منذ 1 ساعة
وين مني شايف شي🤔