حقيقة تصريحات رئيس لجنة المعادن حول نسبة توطين سوق الذهب

عادل الحربي(صدى):

نفى رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، مانسب إليه من تصريحات حول أن نسبة توطين سوق الذهب 60% فقط، مؤكدًا أن المعلومة غير صحيحة.

وقال العنزي خلال لقاءه ببرنامج ” الراصد ” : ” أنا ما قلت الكلام هذا، إذا كانت نسبة السعودة 60% فأين جهود وزارة العمل، هم يتكلمون عن سوق طيبة اعتقد نسبة السعودة فيه 99% ” .

يذكر أنه نسب إلى العنزي تصريحات تفيد بأن العمالة الوافدة تهيمن على سوق الذهب والمجوهرات رغم مرور أعوام على صدور قرار توطين هذا القطاع.