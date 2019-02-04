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  3. السعيد لناصر الدويلة: ” العلاقات السعودية الكويتية في أجمل حالاتها لولا هالأشكال “

السعيد لناصر الدويلة: ” العلاقات السعودية الكويتية في أجمل حالاتها لولا هالأشكال “

السعيد لناصر الدويلة: ” العلاقات السعودية الكويتية في أجمل حالاتها لولا هالأشكال “
خالد الظفيري(صدى):

استنكرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تغريدة للمرتزق الكويتي ناصر الدويلة، ادعى خلالها أن الإعلام السعودي يعتبر الكويت محافظة من محافظات المملكة السعودية.

وقالت السعيد خلال برنامجها ” هنا الكويت ” : ” ناصر الدويلة مغرد تغريدة مالها معنى، وأنا لا شوفت إعلام سعوي يقول الكلام اللي انت تقوله ” .

وأكدت السعيد أن العلاقة بين السعودية والكويت أكبر من هذه التراهات، قائلة: ” العلاقات بين البلدين في أجمل حالاتها لولا هالأشكال ” .

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23360 ] نشر منذ 16 دقيقة

ناصر الدويله مرتزق مثل هاتف العمله جط به قروش يحكي
هذا اكبر كذاب وجبان وحرب الكويت تثبت كذبه وهروبه لسعوديه

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