السعيد لناصر الدويلة: ” العلاقات السعودية الكويتية في أجمل حالاتها لولا هالأشكال “
استنكرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تغريدة للمرتزق الكويتي ناصر الدويلة، ادعى خلالها أن الإعلام السعودي يعتبر الكويت محافظة من محافظات المملكة السعودية.
وقالت السعيد خلال برنامجها ” هنا الكويت ” : ” ناصر الدويلة مغرد تغريدة مالها معنى، وأنا لا شوفت إعلام سعوي يقول الكلام اللي انت تقوله ” .
وأكدت السعيد أن العلاقة بين السعودية والكويت أكبر من هذه التراهات، قائلة: ” العلاقات بين البلدين في أجمل حالاتها لولا هالأشكال ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43425 ] نشر منذ 1 ساعة
والله بديت أحب هاالمذيعة😘😘😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43425 ] نشر منذ 28 دقيقة
منيرة المشخص
وفجر السعيد
أحب مذيعتين على قلبي😘😘😘
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23360 ] نشر منذ 16 دقيقة
ناصر الدويله مرتزق مثل هاتف العمله جط به قروش يحكي
هذا اكبر كذاب وجبان وحرب الكويت تثبت كذبه وهروبه لسعوديه