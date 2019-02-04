وفاة مبتعث داخل سكنه بأمريكا في ظروف غامضة

واشنطن(صدى):

فتحت الأجهزة الأمنية في مقاطعة ” سان دييجو ” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التحقيق في ملابسات وفاة المبتعث ” بندر .ع ” داخل سكنه.

ومن جانبه أوضح والد المبتعث أن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدًا بالقتل أكثر من مرة، قائلا: ” أجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران أمس الأول السبت، وكان الأحد موعدًا مقررًا لوصوله إلى جدة ” .

وتم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية، وتنتظر أسرة الطالب نتيجة الطب الشرعي لإقرار خط سير القضية.