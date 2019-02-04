زوجة تقيم دعوى خلع ضد زوجها لتعاطيه المنشطات

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية، دعوى خلع للتخلص من زوجها، بسبب تعاطيه للمنشطات الجنسية، التي أوصلته إلى اغتصابها.

وقالت الزوجه الثلاثينية أمام محكمة الأسرة إنها تعرضت للاغتصاب على يد زوجها بسبب تعاطيه للمنشطات الجنسية، وتحول زواجها إلى جحيم بعدما كان مبنيًا على قصة حب.

وتقول الزوجة : ” حياتي كانت هادئة لا يعكر صفوها سوى بعض المشاكل الموجودة داخل كل أسرة مصرية، وفجأة انقطع زوجي عن العمل ومكث بالمنزل مما اضطرني للنزول إلى سوق العمل ” .

وتابعت : ” لأننى املك شهادة متوسطة عملت بالمحلات والكوافيرات فيما كان يقضى زوجى يومه إما بالنوم، أو مشاهدة التليفزيون ” .

وأضافت: ” تحول فجأة بدون مقدمات وبدأ فى معاشرتي فى اليوم الواحد أكثر من مرة وعندما قررت رفض طلبه اغتصبنى دون رحمة ” .

واستكملت : ” طلبت منه الانفصال لكنه رفض وأصر على الاستمرار في الحياة معه عنوة الأمر الذي دفعني إلى إقامه دعوى خلع للتخلص منه خاصة بعد أن طلبت منه عرض نفسه على طبيب متخصص والإقلاع عن تناول تلك الأدوية لكنه رفض الاستماع إلى ” .