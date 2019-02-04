بالفيديو.. مطربة ” البوب ” بسمة العتيبي توضح موقف أسرتها من الغناء

أميرة خالد(صدى):

أكدت بسمة العتيبي، أول مطربة ” بوب ” سعودية، أن أهلها يقفون خلفها لتحقيق هدفها، وليس لديهم أي اعتراض.

وعن ما تتعرض له العتيبي من انتقادات، أوضحت أنها لا تهتم، وكثيرا ما تلجأ إلى ” البلوك ” تجاه كل من يقوم بمهاجمتها أو سبها بشكل مبالغ فيه على ” انستقرام ” .

وأزضحت أنها كانت تبحث عن مسابقة للجاليات العربية في أمريكا حتى وجدت مسابقة ملكة جمال العرب التي تتمتع بمصداقية ومسجلة ضمن المسابقات المهمة بأمريكا، حيث تم اختيارها من لجنة التحكيم للفوز بلقب ” ملكة المواهب ” ضمن 100 مسابقة بعدما قامت بغناء مقطوعة أوبرالية.

وتقيم العتيبي مع أسرتها في الولايات المتحدة منذ عام 2012، وسجلت في معهد موسيقي أمريكي حتى تحصل على شهادة أكاديمية.

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