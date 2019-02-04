تعقيبًا على منح ” تذاكر دخول الجنة ” للأتراك ..عمرو أديب: ” أردوغان نفسه مش ضامنها “
علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على استغلال حزب العدالة والتنمية التركي، الدين لخدمة مطامعه.
وطالب أديب خلال برنامجه ” الحكاية ” ،جميع أبناء الوطن العربي بمقاطعة تركيا، قائلا: ” أرجو من كل الناس في العالم العربي تعرف إن تركيا عدوتنا، لا تذهبوا للسياحة في تركيا ،قاطعوا الطيران التركي ” .
واستنكر عمرو أديب، ما قام به نائب حزب العدالة والتنمية،عصمت يلماز، بزعمه أن تصويت الناخبين لصالح الحزب سيدخلون الجنة ،حيث قال : ” أنا أؤمن أن الدعم الذي تقدمونه، سيكون شهادة براءة لكم في يوم المحشر ” .
وشدد أديب على أن استخدام الدين في السياسة أخطر شيء في العالم، قائلا: ” الإنسان ضعيف أمام الدين، وتركيا بتوهم الغلابة بأن صك الغفران في حزب اردوغان ” .
وأضاف: ” أردوغان نفسه مش ضامن يدخل الجنة أو النار، ربنا هو اللي عالم وهو اللي هيحاسب ” .
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نائب بحزب أردوغان "يصنع تذاكر الجنة" لناخبيه.. عمرو أديب: جنان رسمي#الحكاية pic.twitter.com/SL12DFP4jB
— MBC مصر (@mbcmasr) February 3, 2019
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