تعقيبًا على منح ” تذاكر دخول الجنة ” للأتراك ..عمرو أديب: ” أردوغان نفسه مش ضامنها “

القاهرة(صدى):

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على استغلال حزب العدالة والتنمية التركي، الدين لخدمة مطامعه.

وطالب أديب خلال برنامجه ” الحكاية ” ،جميع أبناء الوطن العربي بمقاطعة تركيا، قائلا: ” أرجو من كل الناس في العالم العربي تعرف إن تركيا عدوتنا، لا تذهبوا للسياحة في تركيا ،قاطعوا الطيران التركي ” .

واستنكر عمرو أديب، ما قام به نائب حزب العدالة والتنمية،عصمت يلماز، بزعمه أن تصويت الناخبين لصالح الحزب سيدخلون الجنة ،حيث قال : ” أنا أؤمن أن الدعم الذي تقدمونه، سيكون شهادة براءة لكم في يوم المحشر ” .

وشدد أديب على أن استخدام الدين في السياسة أخطر شيء في العالم، قائلا: ” الإنسان ضعيف أمام الدين، وتركيا بتوهم الغلابة بأن صك الغفران في حزب اردوغان ” .

وأضاف: ” أردوغان نفسه مش ضامن يدخل الجنة أو النار، ربنا هو اللي عالم وهو اللي هيحاسب ” .

اقرأ أيضًا: