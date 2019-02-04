” الصدعان ” يطالب بمنح الحكام المحليين فرصة قيادة الجولات القادمة

طلال الغامدي(صدى):

أشاد المحلل الرياضي محمد الصدعان، بأداء الحكم تركي الخضير في مباراة أحد والاتفاق، معربًا عن أمنيته بأن يتم منح الحكام المحليين الثقة بشكل أكبر في قيادة الجولات القادمة.

وقال الصدعان خلال برنامج ” كورة ” : ” منذ بداية الموسم ونحن مضغوطون بسبب مشاكل التحكيم، وتقنية الفار، واليوم يجب أن نشيد بطاقم التحكيم السعودي بقيادة تركي الخضير الذي قدم مباراة كبيرة وأتمنى أن يتم منح حكامنا الثقة بشكل أكبر ” .

وقاد تركي الخضير طاقم حكام مباراة أحد والاتفاق ضمن مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا: