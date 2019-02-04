” خدعتني وأصرت أن تكون رجل البيت ” ..زوج معنف يروي مأساته

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري ثلاثيني، على رفع دعوى طلاق للضرر، ضد زوجته، راويًا مأساته، ومعاناته معها منذ أولى أيام زواجهما.

وأوضح الزوج أمام محكمة الأسرة، أنه تعرض للضرب والإهانة والتهديد على يد زوجته، طوال زواجهما الذي دام سبعة أشهر فقط.

وأشار إلى أنه تم نقله مؤخرًا إلى المستشفى بعد إصابته بجروح قطعية استلزمت علاجه بـ 21 غرزة .

ويقول الزوج في خجل أمام المحكمة: ” تمكنت زوجتي من خداعي حتى تم الزفاف لأكتشف منذ أيامي الأولى معها أنها تصر أن تكون رجل البيت فهي متسلطة قاسية القلب وعندما رفضت فوجئت بها تعتدي علي بالضرب المبرح ” .

وأضاف: ” قررت تحمل حياتي على أمل أن تتغير وتشعر بالندم تجاه تصرفاتها لكن ما حدث كان أقسى ” .

وتابع : ” في أحد الأيام شاهدت عن طريق الصدفة موبايل زوجتي وكان مليئا بالمحادثات الخارجة مع رجال لا أعلم عنهم شيئا شعرت بأن الدماء تغلي في عروقي واجهتها بتصرفاتها المشينة وبدلا من أن تعتذر فوجئت برجال غريبة تقتحم شقتي وتعتدي علي بالضرب لدرجة إننى فقدت الوعى تماما لأفيق داخل المستشفى ” .

واختتم : ” قررت بعد تلك الليلة الرهيبة أن أنهى تلك العلاقة الزوجية لن أجد الكلمة المناسبة لتلك الصورة سوى أنها علاقة مريضة لم تكلل بالنجاح ” .