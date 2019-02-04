بالفيديو.. مستغلا الدين لمطامعه..حزب أردوغان يمنح ” تذاكر الجنة ” لناخبيه!

أنقرة(صدى):

استمرارًا لنهج النظام التركي في استغلال الدين لخدمة مصالحه الشخصية ومطامعه السياسية، ظهر نائب حزب العدالة والتنمية التركي ،عصمت يلماز، زاعمًا أن تصويت الناخبين لصالح الحزب سيدخلهم الجنة.

وجاءت تصريحات عصمت يلماز، لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية حلمي بيلجين قائلًا: ” أنتظر منكم دعم حلمي بيلجين، أنا أؤمن أن الدعم الذي تقدمونه للسيد حلمي، سيكون شهادة براءة لكم في يوم المحشر ” .

ووثق مقطع مصور في أنقرة انطباعات الناخبين عن تصريحات يلماز المثيرة للجدل، وقال أحد الأتراك: ” في الواقع أنا كنت سأصوت لصالح مرشح المعارضة منصور يافاش، إلا أن حزب العدالة والتنمية يقدم تذاكر لدخول الجنة، لذلك سأصوت لحزب أردوغان في الانتخابات ” .

ويأتي ذلك تأكيدًا على استغلال نظام أردوغان لجهل الشعب التركي، والاستخفاف بعقول بعض مواطنيه الجهلاء، والتلاعب بالمشاعر الدينية للمواطنين للفوز بالانتخابات.

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