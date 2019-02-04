السعوديات يقتحمن عالم الهندسة الصناعية والكهربائية
نظمت كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز، فعاليات ” اليوم الهندسي الثاني عشر ” ، بمشاركة 70 جهة من القطاعين العام والخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية الهندسية الصناعية، والميكانيكية، والحرارية، والكهربائية، والإلكترونية، والاتصالات، والمدنية.
ويستقطب القطاع الخاص المشارك ضمن فعالية ” اليوم الهندسي الثاني عشر ” المهندسات السعوديات في الهندسة الصناعية والكهربائية المتقدمات على وظائف.
يذكر أن القائمين على الفعالية، حثوا رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمتوسطة بزيارة الفعالية والاستفادة من الكوادر الوطنية السعودية الشابة.
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