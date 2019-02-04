مصدر: الفريدي قد يغادر النصر على خطى خالد الغامدي

نواف السالم(صدى):

قال الصحفي الرياضي خالد يحيى، أن لاعب النصر أحمد الفريدي قد يغادر الفريق على خطى اللاعب خالد الغامدي.

وأوضح يحيى في تصريحه، أن الفريدي لديه عرضين من الرائد، كما يرغب نادي أحد بخدماته أيضًا، مشيرًا إلى أن القرار بيد الفريدي نفسه.

وكانت إدارة النصر قد وافقت على طلب الرائد على إعارة الفريدي، حتى نهاية الموسم ، وتبقى موافقة اللاعب فقط ليتم التوقيع بشكل رسمي.

يذكر أن رئيس نادي الرائد فهد بن محمد المطوع، قد أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي بالاعارة من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي، متمنيًا أن يكون اضافة مميزة للفريق.