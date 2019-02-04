ريال مدريد يدك ألافيس بثلاثية قبل الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

أثبت ريال مدريد استعداده لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بفوزه بثلاثية على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة ثأر ريال مدريد من ديبورتيفو ألافيس الذي هزمه بنتيجة 1-0 في الدور الأول.

وحقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، ليبقى بعيدًا بنقطتين عن الثاني أتلتيكو مدريد، و 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد منافسه برشلونة، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، ثم أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.