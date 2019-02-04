بالفيديو.. المغامسي يكشف عن طول آدم عليه السلام وما حدث بعد هبوطه على الأرض

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن تفاصيل النبي آدم عليه السلام، وما حدث بعد هبوطه على الأرض.

وكشف المغامسي خلال برنامج ” الأبواب المتفرقة ” أن طول النبي آدم عليه السلام كان قرابة 30 مترًا، وأن لون بشرته كان يميل إلى السمرة، وكان تام الخلقة.

وأوضح أنه عندما هبط النبي آدم على الأرض لم يكن عليها إلا الحوت والنسر، مشيرًا إلى أن النسر عندما رأى آدم يسير على قدميه ويعمل بيديه، ذهب إلى الحوت ليخبره، فقال له الحوت: ” إذا كان حقًا ماتقول فليس لي ولك في الأرض معاش ” .

وأشار إلى أن الله رزق آدم عليه السلام الحياء، وأنه لم يرفع بصره إلى السماء حياءَا من ربه بسبب الخطيئة عندما أكل من الشجرة.