بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها الفريدة في الإرشاد السياحي

علي القحطاني(صدى):

روت المرشدة السياحية السعودية ندى البليهي، تجربتها الفريدة في الإرشاد السياحي.

وقالت ندى خلال استضافتها في برنامج ” اتجاهات ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنها بدأت الإرشاد السياحي من 4 أشهر، لإنها تحب الآثار وخاصًة تراث المملكة.

وأضافت ” البليهي ” ، أن أول شيء فعلته دورة الإرشاد السياحي من هيئة السياحة، والدورة مدتها أسبوع بعدها يكون في اختبار ورقي وميداني، وعند الاجتياز، تأخذ دورة الإسعافات الأولية.

وتابعت: ” خلال الأسبوع يدرسوا كيف يكون المرشد السياحي مهيأ عند وجود مجموعة سياحية، والإجراءات التي يجب أن يكون ملم بها “، مؤكدة أنها في الأساس صحفية، وكانت تقوم بعمل تقارير شاملة عن المناطق بالمملكة، وهو ما ساعدها في الإرشاد.

واستطردت المرشدة: ” أنها لم تخرج عن الرياض حتى الآن في الإرشاد السياحي، والمجموعة التي كانت معها في جولة الإرشاد السياحي أول مرة كانت من وزارة التعليم. ”

واختتمت أن النقاب لا يعيقها في عملية الإرشاد السياحي، قائلة: ” لا والله بالعكس، حتى متابعيني على ” تويتر ” مشجعني على ذلك. ”