بالفيديو.. عملية تجميل غير جراحية لشد الوجه في 20 دقيقة

لندن (صدى):

خضعت سيدة بريطانية، إلى عملية غير جراحية لم تستمر أكثر من 20 دقيقة، لإزالة علامات الشيخوخة التي ظهرت على وجهها.

وكشفت الخمسينية أنجيلا سميث، أن علامات الشيخوخة كانت تسبب لها الحرج في العمل، حتى قرر الخضوع للعملية، والتي كانت عبارة عن 10 خيوط قابلة للذوبان في البشرة يستخدمها الطبيب لشد منطقة الرقبة والوجه والفكين تحت تأثير مخدر موضعي خلال وقت قصير جداً يصل إلى 20 دقيقة فقط.

وقالت أنجيلا بعد العملية : ” مظهري الآن أفضل بكثير لقد استعدت عملائي ووقعت العديد من العقود، أنا الآن أشعر بالتميز والثقة بعد أن كان مظهري سيئاً للغاية، وفي النهاية أود أن أوجه الشكر للدكتور ليا توتون على مجهودها العظيم معي ” .