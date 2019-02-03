صور نادرة لباب السلام في المسجد النبوي عام 1947م
أظهرت صور نادرة متداولة، اليوم الأحد، باب السلام، حيث أنه يعد من أبواب المسجد النبوي الشريف، عام ١٣٦٦هـ/١٩٤٧م.
وقال باحثون أن الباب الواقع على يمين الداخل للمسجد النبوي من باب السلام وحسب الوثائق الأرشيفية والمخطط الهندسي الأرشيفي للبناء القديم للمسجد النبوي هو الباب النافذ لمنارة ومئذنة باب السلام التي يعد مكانها من أقدم المآذن في التاريخ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64258 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله اكبر ,,
,, اللهم عظم حرمته في قلوب المسلمين ,, آمين ,,