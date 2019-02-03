الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في 3 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع استمرار في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في منطقة نجران، ومنطقة عسير.

كما توقعت رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، في منطقة الباحة.

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الحالة ستبدأ اليوم في تمام الساعة 11 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 2 صباحًا، في منطقة الباحة.

وستبدأ اليوم في تمام الساعة 55 : 22 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 2 صباحًا، في منطقة عسير، وتبدأ اليوم الساعة 20 : 19 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 7 مساءً في منطقة نجران.