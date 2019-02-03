المرور يوضح كيفية إدخال الرقم التسلسلي للسيارة عند التجديد
أوضح المرور، اليوم الأحد، كيفية إدخال الرقم التسلسلي للسيارة، مؤكدًا أنه يتكون من 9 أرقام.
وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه ” سلام عليكم الرقم التسلسلي لسيارتي ثمانية ارقام فقط وعند القيام بدفع رسوم التجديد يتم الرفض ويطلب مني ان يكون الرقم التسلسلي تسعة ارقام فما هو الحل وشكرا ” .
ورد المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا : وعليكم السلام، يمكنك ذلك من خلال إضافة صفر على اليسار. نشكر تواصلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64259 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكيد للتوكيد ,,