المرور يوضح كيفية إدخال الرقم التسلسلي للسيارة عند التجديد

علي القحطاني(صدى):

أوضح المرور، اليوم الأحد، كيفية إدخال الرقم التسلسلي للسيارة، مؤكدًا أنه يتكون من 9 أرقام.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه ” سلام عليكم الرقم التسلسلي لسيارتي ثمانية ارقام فقط وعند القيام بدفع رسوم التجديد يتم الرفض ويطلب مني ان يكون الرقم التسلسلي تسعة ارقام فما هو الحل وشكرا ” .

ورد المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا : وعليكم السلام، يمكنك ذلك من خلال إضافة صفر على اليسار. نشكر تواصلك.