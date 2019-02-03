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المرور يوضح كيفية إدخال الرقم التسلسلي للسيارة عند التجديد

المرور يوضح كيفية إدخال الرقم التسلسلي للسيارة عند التجديد
علي القحطاني(صدى):

أوضح المرور، اليوم الأحد، كيفية إدخال الرقم التسلسلي للسيارة، مؤكدًا أنه يتكون من 9 أرقام.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه ” سلام عليكم الرقم التسلسلي لسيارتي ثمانية ارقام فقط وعند القيام بدفع رسوم التجديد يتم الرفض ويطلب مني ان يكون الرقم التسلسلي تسعة ارقام فما هو الحل وشكرا ” .

ورد المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا : وعليكم السلام، يمكنك ذلك من خلال إضافة صفر على اليسار. نشكر تواصلك.


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