” الجمارك ” توضح طبيعة الرسوم لاستيراد الأثاث

نايف السالم(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لـ ” الجمارك السعودية ” على ” تويتر ” مع استفسار أحد المقيمين، سائلًا: ” هل تفرض رسوم جمركية إذا شحنت عفشي للعودة لأرض الوطن؟ معظم العفش مستخدم. وفي حال فرض الرسوم هل يمكن طلب اعفاء؟ ” .

ورد الحساب قائلًا: ” الأثاث المستخدم والخاص بالمبتعثين والدبلوماسيين مُعفى من الرسوم الجمركية، وفيما يخص الأثاث المستعمل للاستيراد الشخصي أو التجاري فسوف يتم فرض رسوم جمركية بحسب نوع المنتج. “