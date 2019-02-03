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” الجمارك ” توضح طبيعة الرسوم لاستيراد الأثاث

” الجمارك ” توضح طبيعة الرسوم لاستيراد الأثاث
نايف السالم(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لـ ” الجمارك السعودية ” على ” تويتر ” مع استفسار أحد المقيمين، سائلًا: ” هل تفرض رسوم جمركية إذا شحنت عفشي للعودة لأرض الوطن؟ معظم العفش مستخدم. وفي حال فرض الرسوم هل يمكن طلب اعفاء؟ ” .

ورد الحساب قائلًا: ” الأثاث المستخدم والخاص بالمبتعثين والدبلوماسيين مُعفى من الرسوم الجمركية، وفيما يخص الأثاث المستعمل للاستيراد الشخصي أو التجاري فسوف يتم فرض رسوم جمركية بحسب نوع المنتج. “


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