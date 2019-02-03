بالفيديو.. سياسي: قطر استخدمت حقوق البث الرياضي لخدمة أغراضها السياسية

طلال الضوي(صدى):

أكد المحلل السياسي، منيف عماش الحربي، أن قطر لديها مشروع قديم لإسقاط دول عربية بالتعاون مع إيران وتركيا.

وأوضح في حديثه لبرنامج ” اتجاهات ” ، أن هذا المشروع تبلور في حقبة كان الخليج فيها في حالة هدوء وخمول وهي حثبة التسعينيات.

وأضاف : ” أزمة قطر أحدثت حالة من التلاحم العربي أبرزها تحالف الرباعية العربية لمواجهة مؤامرات الدوحة وطهران وأنقرة ” .

وأشار إلى أن قطر استخدمت حقوق البث الرياضي واستقطاب رموز الإعلام لخدمة أغراضها السياسية في المنطقة.

منيف عماش الحربي – محلل سياسي:

قطر لديها مشروع قديم لإسقاط دول عربية بالتعاون مع إيران وتركيا#اتجاهات #خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/AP9vr2HTiA — خليجية (@Khalejiatv) February 3, 2019

منيف عماش الحربي – محلل سياسي:

أزمة قطر أحدثت حالة من التلاحم العربي أبرزها تحالف الرباعية العربية لمواجهة مؤامرات الدوحة وطهران وأنقرة#اتجاهات #خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/riSbLxh9vA — خليجية (@Khalejiatv) February 3, 2019