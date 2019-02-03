بالفيديو.. سياسي: قطر استخدمت حقوق البث الرياضي لخدمة أغراضها السياسية
أكد المحلل السياسي، منيف عماش الحربي، أن قطر لديها مشروع قديم لإسقاط دول عربية بالتعاون مع إيران وتركيا.
وأوضح في حديثه لبرنامج ” اتجاهات ” ، أن هذا المشروع تبلور في حقبة كان الخليج فيها في حالة هدوء وخمول وهي حثبة التسعينيات.
وأضاف : ” أزمة قطر أحدثت حالة من التلاحم العربي أبرزها تحالف الرباعية العربية لمواجهة مؤامرات الدوحة وطهران وأنقرة ” .
وأشار إلى أن قطر استخدمت حقوق البث الرياضي واستقطاب رموز الإعلام لخدمة أغراضها السياسية في المنطقة.
منيف عماش الحربي – محلل سياسي:
قطر لديها مشروع قديم لإسقاط دول عربية بالتعاون مع إيران وتركيا#اتجاهات #خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/AP9vr2HTiA
— خليجية (@Khalejiatv) February 3, 2019
منيف عماش الحربي – محلل سياسي:
أزمة قطر أحدثت حالة من التلاحم العربي أبرزها تحالف الرباعية العربية لمواجهة مؤامرات الدوحة وطهران وأنقرة#اتجاهات #خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/riSbLxh9vA
— خليجية (@Khalejiatv) February 3, 2019
منيف عماش الحربي – محلل سياسي:
قطر استخدمت حقوق البث الرياضي واستقطاب رموز الإعلام لخدمة أغراضها السياسية في المنطقة #اتجاهات #خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/GglwNrq4fx
— خليجية (@Khalejiatv) February 3, 2019
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