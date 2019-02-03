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  3. بالفيديو.. سياسي: قطر استخدمت حقوق البث الرياضي لخدمة أغراضها السياسية

بالفيديو.. سياسي: قطر استخدمت حقوق البث الرياضي لخدمة أغراضها السياسية

بالفيديو.. سياسي: قطر استخدمت حقوق البث الرياضي لخدمة أغراضها السياسية
طلال الضوي(صدى):

أكد المحلل السياسي، منيف عماش الحربي، أن قطر لديها مشروع قديم لإسقاط دول عربية بالتعاون مع إيران وتركيا.

وأوضح في حديثه لبرنامج ” اتجاهات ” ، أن هذا المشروع تبلور في حقبة كان الخليج فيها في حالة هدوء وخمول وهي حثبة التسعينيات.

وأضاف : ” أزمة قطر أحدثت حالة من التلاحم العربي أبرزها تحالف الرباعية العربية لمواجهة مؤامرات الدوحة وطهران وأنقرة ” .

وأشار إلى أن قطر استخدمت حقوق البث الرياضي واستقطاب رموز الإعلام لخدمة أغراضها السياسية في المنطقة.


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