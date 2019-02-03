” هيئة الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية

مكة المكرمة(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه ، ام الدوم ،الخرمة المويه وظلم والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 5 عصرا وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساء .

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.