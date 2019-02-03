بالفيديو.. متضرر من الصكوك المزدوجة يروي قصته

علي القحطاني(صدى):

روى المواطن المتضرر عبدالرحمن الناصر، قصته مع الصكوك المزدوجة.

وقال عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن القصة بدأت عندما صدر قرار عام 1992 إن الصكوك توقفت.

وتابع عبدالرحمن: ” المشكلة أن الأمر جاء من وزارة العدل بتوقيف الصكوك، وأتمنى أن الصكوك التي ليس عليها شبهة يمشوها ويخلصون الناس، والذي عليه الإدعاء العام يوقفوه، لكن الصكوك جميعها موقفة هذه مشكلة. ”

وفي سياق متصل، قال خالد العنزي، مستشار وزير العدل، إن صحوك الجبيل معالجة بموجب أمر سامي قضى بتشكيل لجنة ليست بوزارة العدل وأنما من عدة جهات حكومية، وتحديدًا من 10 وزارات حكومية، كانت مهام اللجنة حصر الصكوك في إيضاح المخالفات الشرعية والنظامية.

وتابع المستشار: ” أن الصكوك متنوعة بتنوع المخالفات التي فيها، وبتنوع الجهات التي تحال لها، على سبيل المثال وجود 26 صك محالة لمحكمة الاستئناف للنظر القضائي فيها، وهذه الصكوك أغلبها تم التملك فيها بموجب المبيعات من مبيعات البلدية. ”

وأضاف ” العنزي ” : ” أن الإحصائيات المتداولة بأن عملية التوقف التي تمت تكلف مدينة الجبيل تكلف ما يقارب الخمسة مليارات ريال، غير صحيحة. ”

أحد ضحايا الصكوك المزدوجة يروي قصته لـ #برنامج_ياهلا pic.twitter.com/GlolOEzBU0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 3, 2019