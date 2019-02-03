عواصف وأمطار تضرب كاليفورنيا.. والملحقية تحذر الطلاب

واشنطن(صدى):

حذَّرت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب المبتعثين من التقلبات الجوية في ولاية كاليفورنيا واحتمالية تعرضها لعواصف وأمطار.

وطالبت الملحقية، الطلاب بتوخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية بالولاية، وكذلك آخر الأخبار وتطورات الطقس في وسائل الإعلام.

وقالت : ” وللإستفسارات التواصل مع القنصلية العامة بلوس أنجلوس على الأرقام: 3108956642، 3108776062، أو قسم شؤون الرعايا في السفارة رقم: 2023423800، لغير أوقات الدوام الرسمي: 202-746-3555، 202-746-2888، كما يمكن التواصل مع طوارئ الملحقية رقم: 571-379-6080 .