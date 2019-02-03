مياه حائل تفصل الخدمات عن بعض العملاء

علي العنزي(صدى):

قامت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، بفصل الخدمة عن عدد من العملاء الذي لم يُحدِّثوا بياناتهم أو تسديد الفواتير السابقة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم مياه حائل، حمود البشير، أن تحديث البيانات أمرًا إلزاميًا لكل العقارات، موضحًا أن هناك مشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه؛ لعدم تحديثهم البيانات.

وأشار إلى أن التحديث سيساعد الإدارة في تقديم أفضل الخدمات للعملاء و وصول الفاتورة في وقتها إلكترونيًا عبر رسالة نصية بشكل شهري.

يذكر أنه يمكن للمستفيدين من خدمات المياه تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط هنا .