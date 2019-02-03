معلمة تبتز شخص بنشر فيديوهات جنسية له

القاهرة(صدى):

ضبطت أجهزة الأمن المصرية، معلمة قامت بعملية ابتزاز لأردني مهددة إياه بنشر مقطاع فيديو جنسية له.

وتفصيلًا، اشتكى أردني للسلطات المصرية من عملية ابتزاز يتعرَّض لها لدفع مبلغ مالي كبير، من شخص مجهول على موقع ” فيس بوك ” .

واضطر الشخص إلى دفع المبلغ المالي عبر رقم حساب بنكي مصري، بعد تهديده بنشر فيديوهات جنسية له مأخوذة من هاتفه النقال المفقود منذ مدة.

واعترفت المعلمة، بابتزازها للشخص مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو.