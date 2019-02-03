بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم شراء بطاقات تكافل للتخفيض بالمستشفيات والمستوصفات

عادل الحربي(صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عن حكم شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات.

وأجاز ” المطلق ” في حديثه لبرنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية الأولى، شراء هذه البطاقات، مشيرًا إلى أن الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية.

وقال : ” هذه بطاقات تخفيض وتباع الآن على الناس من أجل أن يستفيدوا منها ” حسماً ” من المستشفيات والمستوصفات وربما الفنادق والخطوط ونحو ذلك ولا شيء فيها ” .

‏‫وتابع: ” يعني الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية، فشركات الدعاية تقوم بعمل دعاية للشركات الخدمية وتأخذ مقابل هذه الدعاية قيمة هذه البطاقة، والشركات الخدمية تخفّض من أجل شركات الدعاية 10٪ أو 20٪ من أجل التسويق، فهي تخفض هذا تسويقاً، فالمصلحة قائمة وموجودة بين شركة التسويق ” الدعاية ” وشركة المنتج ” شركات الخدمات ” وإن شاء الله لا شيء في ذلك ” .