” بوصوفة “: سنقدم أداء يسعد الجماهير الشبابية.. وسوموديكا: أتمنى مؤازرة الفريق بدلًا من الانتقاد

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب نادي الشباب، مبارك بوصوفة، أنه سعيد بوجوده مع فريق الشباب.

وتابع مبارك: ” أجد تعامل مميز هنا من الجميع، وأتمنى أن أقدم الأفضل دائمًا لهذا الفريق “، مضيفًا: ” سنقدم أداء يسعد الجماهير الشبابية. ”

وأضاف بوصوفة: ” أتمنى أن يتطور أدائي بشكل أسرع وأن اتأقلم مع زملائي اللاعبين خلال الفترة المقبلة “، مختتمًا: ” نحن جاهزون للقاء الغد وسنعمل على كسب نقاط المباراة وبإذن الله نظفر بها. ”

وفي سياق متصل قال سوموديكا مدرب النادي: ” أتمنى من جماهير الشباب مؤازرة الفريق في الملعب، بدلاً من الانتقاد في تويتر. “