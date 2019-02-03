” بوصوفة “: سنقدم أداء يسعد الجماهير الشبابية.. وسوموديكا: أتمنى مؤازرة الفريق بدلًا من الانتقاد
أكد لاعب نادي الشباب، مبارك بوصوفة، أنه سعيد بوجوده مع فريق الشباب.
وتابع مبارك: ” أجد تعامل مميز هنا من الجميع، وأتمنى أن أقدم الأفضل دائمًا لهذا الفريق “، مضيفًا: ” سنقدم أداء يسعد الجماهير الشبابية. ”
وأضاف بوصوفة: ” أتمنى أن يتطور أدائي بشكل أسرع وأن اتأقلم مع زملائي اللاعبين خلال الفترة المقبلة “، مختتمًا: ” نحن جاهزون للقاء الغد وسنعمل على كسب نقاط المباراة وبإذن الله نظفر بها. ”
وفي سياق متصل قال سوموديكا مدرب النادي: ” أتمنى من جماهير الشباب مؤازرة الفريق في الملعب، بدلاً من الانتقاد في تويتر. “
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