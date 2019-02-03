بالصورة.. دنيا بطمة: لست عاجزة على قصف الجبهات ولكن للأسف صواريخي غالية

أميرة خالد(صدى):

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لسياسة توجيه الرسائل الغامضة والتي تحمل نقدًا وهجومًا على منتقديها، ناشرة صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة: ” لن أكررها كثيرًا لست عاجزة على قصف الجبهات ولكن للأسف صواريخي غالية. ”

وأضافت دنيا: ” الهدف أرخص مما تتخيلون ارتقوا كل يرى الناس بعين طبعه “، في الوقت الذي أغلقت فيه خاصية التعليقات على هذا المنشور تحديدًا، كي تتجنب تساؤلات متابعيها بشأن مقصدها من تلك الكلمات، ومن المعروف أن بطمة لديها خلافات أسرية مع الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، ابنة زوجها المنتج محمد الترك، إذ انتقلت للعيش مع والدتها بعد زواج والدها من الفنانة المغربية.

تبادلت دنيا على المستوى الفني، التصريحات الهجومية مع الفنانة المغربية ابتسام تسكت منذ فترة؛ إذ أكدت بطمة أن دور ابتسام الذي أدته في الفيلم الذي يحمل عنوان ” سعيد وسحتوت ” عُرض عليها أولاً لكنها رفضته؛ لأن جدولها الزمني لم يساعدها، وهو ما نفته كليًا تسكت، موضحة أن سيناريو المسلسل كُتب خصيصًا من أجلها؛ وهو ما أكدته كاتبة الفيلم السيناريست بشرى مالك.