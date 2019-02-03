بالفيديو.. أخصائية: هكذا تحمي ابنك من التأثير السلبي لـ ” السوشيال ميديا “

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الأخصائية الاجتماعية، دعاء زهران، أن الوصول إلى رضا الناس غاية لا تدرك إذ أنه من المستحيل إرضاء الناس، مضيفة أنه لابد من الوصول إلى الرضا عن النفس والقناعة بها.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أن القناعة صفة يكتسبها الإنسان منذ الصغر فلابد أن تربي العائلة أبنائهم على القناعة، حتى لا يضطر الطفل أن يفعل أشياء خطأ وعندما يكبر يكره نجاح زملائه.

وأكدت أن الأشياء السلبية التي يراها المراهق في مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر في بناء شخصيته؛ لذلك لابد على الأسرة أن تحتوي الابن في هذه المرحلة العمرية.

وتابعت: ” أحيانًا الشخص الذي ينصح الأطفال على السوشيال ميديا يكون غير مؤهل للحديث في هذا الأمر، لذلك نوجه كل اللي في السوشيال ميديا ألا ينصحوا بأشياء في الحياة العامة دون أن نكون مؤهلين لذلك ” .