بالفيديو.. لاعب الفيصلي: محمد الصيعري قاعد يسُّب اللاعبين!

ماجد محمد(صدى):

أوضح وسام سويد، لاعب نادي الفيصلي، أن لاعب نادي الحزم محمد الصيعري ظلَّ يسب اللاعبين بعد نهاية مباراة الفيصلي والحزم اليوم الأحد.

وقال ” سويد ” في تصريحات تليفزيونية : ” أتمنى من لجنة الانضباط أن تتابع كل شيء وتشوف اللقطة هذه، محمد الصيعري قاعد يسب ” .

وأضاف ” سويد ” ، أن الخسارة اليوم أمام الحزم كانت مسؤولية اللاعبين كلهم، مؤكدًا أن الفيصلي كان الأفضل في المباراة.

وكان الحزم قد تغلَّب على الفيصلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.