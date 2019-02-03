بالفيديو .. ” العويران ” : النصر ظُلم امام التعاون

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب الشباب السابق، سعيد العويران، أن نادي النصر ظُلم في لقاء الأمس السبت، أمام التعاون.

كما علق ” العويران ” على نقل مباراة الشباب والرائد إلى المجمعة، قائلًا: ” شو هذا الكلام! ” ، مضيفًا: ” والله برسل لكم مرتضى منصور، أو أجيب رئيس النصر أو الشباب يقول مش هلعب الدوري، خليهم يلعبوا لحالهم. ”

يذكر أن نادي التعاون، فاز على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.