مميزات نظام سداد للعملاء

علي القحطاني(صدى):

أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، في البنوك السعودية، اليوم الأحد، توضح مميزات نظام سداد.

وقالت اللجنة : يوفر نظام سداد أيضًا خدمة حساب سداد، حيث يمكن للمسجلين فيه إجراء عمليات الشراء على المواقع الإلكترونية لدى عدد كبير من المتاجر دون الحاجة إلى استخدام أي من البطاقات الإلكترونية أو النقد،إذ يتم حسم المبلغ المرغوب سداده مباشرة من حساب سداد للعميل المخصص للتجارة الإلكترونية وإيداعه في حساب التاجر.

وأضافت اللجنة : توفر لك الكثير من الوقت والجهد لتسديد الفواتير في مكان ووقت واحد، وتذكيرك بالفواتير المعلقة أو غير المسددة، كما توفر المعلومات الخاصة بعمليات السداد في منتهى السرعة والدقة

وتابعت : كما يمكن الاستفادة من خدمة الدفع المسبق بدون فاتورة (مثل بطاقة الهاتف المسبق الدفع)، ويمكنك تسديد جميع فواتيرك من خلال القنوات المصرفية المتعدد، وحفظ السجل التاريخي الخاص بفواتيرك واسترجاعها عند الطل