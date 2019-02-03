اغتيال كاتب عراقي بعد انتقاده الخميني.. والجزيرة ” لا أرى لا أسمع لا أتكلم “

طلال الضوي(صدى):

بعد وقت وجيز من كتابة الروائي العراقي علاء مشذوب، تدوينة على ” فيس بوك ” يهاجم فيها آية الله الخميني، اغتالت المليشيا الشيعية في العراق مشذوب بـ 13 طلقة في الرأس.

وقام مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق النار على علاء مشذوب ، في شارع رئيسي وسط مدينة كربلاء إلى الجنوب من العاصمة بغداد، وذلك أثناء توجهه إلى منزله بالقرب من مركز المدينة القديمة، بعد لقاء أجراه مع عدد من الأدباء والصحفيين في ملتقى أدبي.

وكتب مشذوب في آخر منشوراته على عبر فيسبوك: ” اقتحم شحاذ جلستهم، فارتسم على وجوههم الضجر، شحاذ ممل، رث الثياب، يكرر عباراته، ورحت أتفكر بها، وقلت في نفسي، الأديب لا يكرر نفسه في نصوصه كي لا تفقد كلماته سحرها وتأثيرها ومعناها، ولذلك هو مبدع، أما الشحاذ فلا يفقه هذا السر، لذلك هو يكرر كلماته أو عباراته الممجوجة، كلمات ميتة لا حياة فيها أو موسيقى، وظنه أنه يستدر عطف الناس بهذا التكرار ” .

وتابع: ” الشحاذ يمتلك ذاكرة سيئة حينما يكرر دعاءه ومكانه وملابسه الرثة، لأنه يعيش قلق المحصول الآني، بينما المعطي يعيش قلق التحصيل من وراء عطائه. إن الخطاب المرسل من الشحاذ مثل الإعلان التلفزيوني أصفر الجوهر لكثرة تكراره، بعضهم يعطيه تجنبًا للحرج، وبعضهم يعطيه كي يغرب عن وجهه، وقليل منهم من يعدها صدقة تضاعف له في الغيب. فقد مد الحاج مهدي يده في جيبه لينفحه بورقة نقدية من فئة الألف دينار ليتم حديثه، بعد أن شعر باهتمام المحيطين به ” .

وفي هذا الإطار، مرَّت قناة الجزيرة القطرية مرور الكرام على الخبر، إذ لم تسرد أي تفاصيل أو توضح تقاريرها من هو مشذوب وماذا كتب ليكون مصيره الاغتيال.

ومن المعروف عن قناة الجزيرة، عدم خوضها في قضايا تضر أو تسيء إلى النظام الإيراني أو التركي أو القطري، لكنها فقط تخصص برامجها ونشراتها للإساءة والهجوم على السعودية والإمارات.

يذكر أناغتيال مشذوب كان صدمة للأوساط الثقافية والشعبية بالعراق، مُطالبين بعدم تسويف التحقيقات الجارية، فيما أعلنت شرطة محافظة كربلاء فتحها تحقيقًا عاجلًا في الحادث.