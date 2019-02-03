بالفيديو.. نائب أمير الرياض يرد على مواطن استوقفه: ” ولا يهمك طال عمرك “

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، موقف عَفْوِيّ وتلقائي لنائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في نهاية جولته بعد رعايته تدشين حفل ” أسبوع المهنة والخريج ” ، والمعرض والملتقى المصاحب الذي تقيمه جامعة الملك سعود، بحضور مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وظهر الأمير محمد بن عبدالرحمن، وهويسير باتجاه موكبه، واستوقفه مواطن عارضًا عليه حاجته التي يود قضاءها، فتوقف واستمع ووعده قائلًا ” بأشوف إن شاء الله ولا يهمك طال عمرك “.

ويذكر أن نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز قد رعى صباح اليوم الأحد حفل افتتاح ” أسبوع المهنة والخريج “، والمعرض والملتقى المصاحب الذي تقيمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 28 / 5 إلى 2/6 /1440هـ .