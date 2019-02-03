بالصور.. الحزم يحقق فوزًا قاتلًا على الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

تلقى نادي الفيصلي، خسارته السادسة على التوالي أمام الحزم، إذ تلقي هدفين في شباكه مقابل إحرازه هدفًا واحدًا فقط، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز دينيلسون جونيور الهدف الأول والوحيد للفيصلي، فيما عادل جون باجوي النتيجة للحزم في الدقيقة 79، بينما أحرز أسامة الخلف هدف التقدم في الوقت القاتل.

وارتفع رصيد الحزم إلى 19 نقطة محتلًا المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري، ويظل رصيد الفيصلي متجمدًا عند النقطة 24 محتلًا المركز الثامن.