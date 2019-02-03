التحقيق مع أشخاص متهمين بتكسير سور حديدي بالجموم

نايف السالم(صدى):

بدأت النيابة العامة بمحافظة الجموم، تحقيقاتها مع عدة أشخاص متهمين بتهشيم مشروع خاص للثروة المعدنية في أحد الأودية بالمحافظة تكلفته أكثر من 800 ألف ريال.

وتفصيلًا، أحالت شرطة الجموم حادثة الاعتداء على سور حديدي في أحد الأودية شمال المحافظة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، والذي تكلّف إنشاؤه أكثر من 800 ألف ريال لصالح مشروع يختص بالثروة المعدنية، وتعود وقائع حادثة الاعتداء إلى ما قبل شهر تقريباً.

وقام مجموعة من الأشخاص في منتصف الليل باستئجار ” شيول “، وأوهموا الحارس من جنسية عربية بأنهم رجال أمن، ليتمكّنوا من إزالة السور وتهشيمه، ومن ثم غادروا الموقع، فيما تقدّم الحارس ببلاغ إلى شرطة الجموم، والتي قامت بالتحقيق في الحادثة، واستدعت صاحب المشروع الذي تقدم بكل أوراقه النظامية والتراخيص اللازمة، قبل أن تحيل القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.