مدرب ليفربول: لا توجد ضمانات للتتويج بالدوري

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أنه لا يتأثر بالضغوط بشكل كبير، وأنه لا يشعر بالتوتر بسهولة مهما كان الموقف الذي يمر به فريقه.

وأضاف يورغن أن “ الريدز ” لم يحسم شيء في سباق المنافسة على لقب “ البريميير ليغ “، متابعًا في تصريحات رياضية قبل خوض فريقه الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، أمام وست هام يونايتد: “ لا أشعر بالتوتر سريعاً، ولم أكن كذلك من قبل عندما حققت لقبي الأول في صفوف بروسيا دورتموند، هكذا تسير الأمور معي. ”

وتابع ” كلوب “: ” الخبرة أظهرت لي أن طريقتي التي استخدمتها من قبل نجحت، لذلك لم أغيرها، ما أعرفه هو أن نقوم بالأمر الصحيح لأطول وقت ممكن، ونظل في حالة تركيز وألا نفكر في أمور أخرى، بعد كل ذلك إذا ما كنت جيداً بما فيه الكفاية سيتحقق لك الفوز، وإن لم تكن لن يحدث شيء، الأمر في غاية السهولة. ”

واختتم: ” بكل تأكيد سيكون هناك لحظات سنشعر فيها بالتوتر، لكن بكل تأكيد لا يجب أن نعطيها أكبر من حجمها، الجميع هنا يريد لقب الدوري وسنحاول أن نحصل عليه بكل ما لدينا من قوة لكن لا يوجد ضمانات. “