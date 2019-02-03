البكيري يرد على نصراوي: أين كان النصر قبل الفار؟

ماجد محمد(صدى):

ردَّ الإعلامي والناقد الرياضي، محمد البكيري، على احتجاج مشجع نصراوي اعتبر أن النصر إذا امتلك اللاعب ” الفار ” سينجح في حصد بطولة الدوري.

وقال ” البكيري ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” وما قبل الفار، ثلاث مواسم بعد تحقيقه لقب الدوري مرتين متتاليتين. أين النصر؟ ” ، في إشارة إلى أن النصر لم ينجح في حصد البطولة لـ 3 مواسم متتالية.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 27 نقطة، وقد خسر أمس السبت أمام التعاون بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

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