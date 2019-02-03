الهيئة العامة للإغاثة والرعاية بجدة تعلن عن وظائف شاغرة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية (هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية سابقاً) عن توفر وظيفة شاغرة بمجال الترجمة للعمل بالهيئة بمحافظة جدة، بمسمى (مترجم).

وحول الشروط التي وضعتها الهيئة: أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في تخصص اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأشارت إلى الوظيفة المطلوبة وهي مترجم (عدد وظيفة واحدة) (الأولوية للمواطنين)، موضحة أن الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في تخصص اللغة الإنجليزية، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص (الترجمة)، بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وبخاصة مجموعة الأوفيس، وأن يكون لديه إلمام باللغة الفرنسية.

وحول موعد التقديم، أوضحت أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/03م وينتهي بعد أسبوع من تاريخه.

وعن طريقة التقديم، لفتت الهيئة إلى تقديم السيرة الذاتية إلى مقر الأمانة العامة للهيئة بمدينة جدة – إدارة الموارد البشرية.

– أو ترسل على البريد الإلكتروني للهيئة:[email protected]

– أو عبر الفاكس رقم:0126518491