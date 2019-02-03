” حاول التحرش بي ” .. رجل يقتل آخر ويضرم النار بغرفته

بيروت(صدى):

شهدت محلّة الأوزاعي بلبنان جريمة شنيعة، حيث أقدم أحد الأشخاص على قتل آخر يُقيم معه بالغرفة، كما حاول إخفاء معالم الجريمة عبر إحراق غرفته.

وعن تفاصيل الجريمة، توجه الجاني إلى المطبخ وأحضر سكينًا طعن به المجني عليه في رقبته ورأسه، وقام بسرقة جهاز الهاتف وأمواله وأوراقه.

كما قام بمحو جميع المعلومات التي كانت على هاتف القتيل ورمى الشريحة، ليقم بعد ذلك بإضرام النار بجميع أنحاء الغرفة بغية طمس معالم الجريمة.

حاول الجاني الهرب إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه وكانت آثار الحريق بادية على ” القاتل ” ، حيث أدعى أن المجني عليه حاول التحرش به جنسيًا.

وكشفت التحقيقات كذب ما أدعاه الجاني حيث كان على معرفة بالمال الذي يدخره القتيل ويخبئه في غرفته، ليقم بقتله ويسرق ماله.