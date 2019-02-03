مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ولحملة البكالوريوس للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (فني تصوير وثائق ثاني، مشرف قسم خدمات الطعام، وأخصائي مختبر، وكاتب جناح)، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

وأشارت إلى الوظائف المطلوبة: فني تصوير وثائق ثاني (مركز الوثائق)، ومشرف قسم خدمات الطعام (خدمات الطعام للمرضى)، وأخصائي مختبر (الأحياء الدقيقة)، كاتب جناح (جراحة اليوم الواحد).

وحول طريقة التقديم: فني تصوير وثائق ثاني (مركز الوثائق): اضغط (هنا).

و مشرف قسم خدمات الطعام (خدمات الطعام للمرضى): (اضغط هنا).

وأخصائي مختبر (الأحياء الدقيقة): (اضغط هنا).

وكاتب جناح (جراحة اليوم الواحد): (اضغط هنا).