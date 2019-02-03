” العمل ” توضح خطوات تقديم طلب إثبات كيدية بلاغات التغيب

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتمية الإجتماعية عن إمكانية تقديم العامل أو من ينوب عنه طلب إثبات كيدية بلاغات التغيب من خلال 6 خطوات فقط يتم إتباعها على الترتيب .

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عى حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على البوابة الإلكترونية يليها تسجيل البيانات للإستفادة بخدمات الأفراد .

ويأتي بعد ذلك الدخول على رابط بوابة الأفراد ثم إختيار الطلب لعرض تفاصيل بلاغ التغيب المقدم.

أما الخطوة الخامسة فهي إدخال البيانات الإلزامية لإستكمال حفظ الطلب ، وأخيراً الضغط على زر حفظ الطلب .

وأوضحت الوزارة أنه لا يتم قبول الطلب بعد مرور عام على تقديم بلاغ التغيب من المنشأة ضد العامل ، أو تقديم طلب تم رفضه سابقاً من قبل إدارة البلاغات ، أو تقديم أكثر من طلب لنفس البلاغ .

وأشارت الوزارة أنه يمكن الإستفادة من المبادرة عبر الرابط التالي: هنا