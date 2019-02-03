حساب المواطن يكشف الإجراء المتبع بعد إضافة تابع جديد إلى المستفيد الرئيسي 

علي القحطاني(صدى):

أعلن حساب المواطن عن الإجراء المتبع بعد إضافة تابع جديد إلى المستفيد الرئيسي في البرنامج.

وورد لحساب المواطن سؤالا من مواطن يقول فيه :” أضفت ابنتي بعد ولادتها أمس.. هل يحتاج ذلك مرفقات أم لا ومتى يصرف الدعم لها؟”.

وأجابت خدمة العملاء في حساب المواطن،قائلة:” في حال تم إضافة تابع بعد 10يناير الرجاء الانتظار سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول على ” دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس”.

وأبان حساب المواطن إلى أنه إضافة التابع لا يتطلب إرفاق مستندات، ويأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.