جلطة سراي يحسم الجدل بشأن تعاقد بلهندة مع اتحاد جدة مقابل 9 مليون يورو 

نواف السالم(صدى):

أشار مصدر مطلع إلى اقتراب يونس بلهندة، لاعب جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من الرحيل.

وأوضح المصدر أنه خلال الساعات الماضية عاد نادي الاتحاد للتفاوض مع غلطة سراي من أجل يونس بلهندة، لافتا إلى أن فاتح تريم رفض التخلي عنه في هذه الفترة و تم الإتفاق بأن يوقع خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 9 مليون يورو.

وكان بلهندة هدفًا للكثير من الأندية بالمملكة في الفترة الأخيرة، مما يقربه من الرحيل عن جلطة سراي، حيث يرغب كلًا من الهلال والاتحاد في ضمه.