” الاتصالات ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف بمجال الموارد البشرية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:
1- أخصائي الموارد البشرية (HRS Specialist):
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
2- محلل أول الموارد البشرية (Senior HRS Analyst).
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
وأشارت الشركة إلى أن موعد التقديم سيبدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/03 م ، من خلال الرابط التالي:هنا
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