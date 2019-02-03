” الاتصالات ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف بمجال الموارد البشرية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

1- أخصائي الموارد البشرية (HRS Specialist):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- محلل أول الموارد البشرية (Senior HRS Analyst).

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأشارت الشركة إلى أن موعد التقديم سيبدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/03 م ، من خلال الرابط التالي:هنا