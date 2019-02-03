لماذا غادر نجم يوفنتوس دكة البدلاء قبل إنتهاء المباراه مع بارما

ماجد محمد(صدى):

أثار تصرف اللاعب باولو ديبالا، نجم اليوفنتوس بمغادرته لدكة البدلاء نحو غرف خلع الملابس تساؤل الجمهور عن السبب الذي دفعه لذلك قبل المباراه مع الفريق امس في الدوري الإيطالي

وعلى الرغم من أن مدرب اليوفنتوس ماسيلميانو أليجري ، إدعى أن السبب هو شعور اللاعب بالبرد إلا أن الجميع فهم أنه غاضب نتيجة عدم الإعتماد عليه سواء كعنصر أساسي أو بديل .

وكان بارما قد نجح في خطف تعادل قاتل من يوفنتوس 3 ـ 3 أمس ، بعد أن سجل هدفه الثالث من نجمه جيرفينو .