بالفيديو.. مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء لأن إيران لا تمتلك أي شيء

طلال الغامدي(صدى):

أوضح المدرب السابق لمنتخب إيران لكرة القدم كارلوس كيروش إن مشاركة الفريق الإيراني في كأس آسيا 2019 ما كانت لتتحقق لولا المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد القطري لكرة القدم.

ولفت كيروش الذي استقال من تدريب إيران بعد نحو ثماني سنوات عقب الخسارة 3-صفر أمام اليابان في قبل نهائي كأس آسيا: ” لولا الاتحاد القطري لكرة القدم، لم يكن بإمكاننا إقامة المعسكرات التدريبية، والتحضيرات، والمباريات الودية. لقد دفعوا ثمن كل شيء.